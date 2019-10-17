Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 10,65 10,91 -2,38 Sabancı Holding 8,29 8,49 -2,36 Halk GMYO 0,85 0,87 -2,30 İpek Doğal Enerji 5,64 5,76 -2,08 Otokar 121,80 124,00 -1,77 MLP Sağlık 12,79 13,02 -1,77 Anadolu Grubu Holding 13,59 13,83 -1,74 Koza Madencilik 8,25 8,38 -1,55 Türk Traktör 37,96 38,50 -1,40 Enerjisa Enerji 5,84 5,92 -1,35 Ereğli Demir Çelik 6,58 6,67 -1,35 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,49 1,51 -1,32 İskenderun Demir Çelik 5,99 6,07 -1,32 Turkcell 11,88 12,03 -1,25 T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19 Mavi Giyim 40,70 41,18 -1,17 Polisan Holding 2,55 2,58 -1,16 Halkbank 5,12 5,18 -1,16 Park Elek.Madencilik 2,75 2,78 -1,08 Şekerbank 0,92 0,93 -1,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

