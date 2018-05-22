Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 5,99 5,73 4,54 Global Yat. Holding 3,82 3,69 3,52 Vakıflar Bankası 5,79 5,64 2,66 Yapı ve Kredi Bank. 4,02 3,92 2,55 İpek Doğal Enerji 5,28 5,15 2,52 T.S.K.B. 1,24 1,21 2,48 Anel Elektrik 2,53 2,47 2,43 Anadolu Cam 2,64 2,58 2,33 Garanti Bankası 9,16 8,96 2,23 Otokar 76,35 74,75 2,14 Akbank 8,65 8,47 2,13 Netaş Telekom. 9,74 9,55 1,99 Halkbank 7,80 7,65 1,96 ICBC Turkey Bank 5,26 5,16 1,94 Tüpraş 101,80 99,90 1,90 Şişe Cam 4,31 4,23 1,89 Ford Otosan 59,90 58,80 1,87 İş Bankası (C) 6,33 6,22 1,77 İhlas Gayrimenkul 1,19 1,17 1,71 Park Elek.Madencilik 3,06 3,01 1,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

