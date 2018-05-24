Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,90 7,26 8,82 İpek Doğal Enerji 5,54 5,16 7,36 Bera Holding 2,16 2,05 5,37 Türk Telekom 6,39 6,12 4,41 Akbank 8,83 8,48 4,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Yapı ve Kredi Bank. 4,12 3,97 3,78 Anadolu Efes 25,38 24,46 3,76 Şok Marketler 10,36 9,99 3,70 Tofaş Oto. Fab. 24,16 23,32 3,60 Koza Altın 47,94 46,46 3,19 Sinpaş GMYO 0,66 0,64 3,13 Doğan Holding 1,01 0,98 3,06 Turkcell 13,11 12,74 2,90 Ak Enerji 0,74 0,72 2,78 Garanti Bankası 9,35 9,10 2,75 Kardemir (D) 4,97 4,84 2,69 Anadolu Cam 2,71 2,64 2,65 Sasa Polyester 9,52 9,28 2,59 GSD Holding 0,80 0,78 2,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

