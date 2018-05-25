Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,64 5,37 5,03 Çemaş Döküm 1,71 1,65 3,64 Ereğli Demir Çelik 11,66 11,31 3,09 Gözde Girişim 3,01 2,92 3,08 Koza Altın 49,00 47,64 2,85 Türk Telekom 6,52 6,34 2,84 Deva Holding 3,79 3,69 2,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 1,55 2,58 Park Elek.Madencilik 2,82 2,75 2,55 T.S.K.B. 1,22 1,19 2,52 Vakıflar Bankası 5,78 5,64 2,48 Halk GMYO 0,83 0,81 2,47 Otokar 75,90 74,10 2,43 Garanti Bankası 9,21 9,00 2,33 Borusan Mannesmann 9,35 9,14 2,30 Yapı ve Kredi Bank. 4,06 3,97 2,27 Anadolu Cam 2,74 2,68 2,24 Tüpraş 101,10 99,00 2,12 Fenerbahçe Futbol 37,66 36,88 2,11 Koç Holding 14,05 13,77 2,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

