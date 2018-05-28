Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,22 8,87 15,22 Odaş Elektrik 4,71 4,16 13,22 Fenerbahçe Futbol 42,82 38,16 12,21 Çemaş Döküm 1,90 1,74 9,20 İpek Doğal Enerji 6,07 5,70 6,49 Koç Holding 14,98 14,11 6,17 Ford Otosan 65,90 62,50 5,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 1,60 5,00 Gözde Girişim 3,17 3,02 4,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,32 3,17 4,73 Türk Hava Yolları 17,33 16,58 4,52 Tat Gıda 4,11 3,94 4,31 Pegasus 26,78 25,68 4,28 Tofaş Oto. Fab. 24,98 23,96 4,26 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 5,01 4,19 T.S.K.B. 1,26 1,21 4,13 Afyon Çimento 5,57 5,35 4,11 Zorlu Enerji 1,53 1,47 4,08 Turcas Petrol 1,88 1,81 3,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

