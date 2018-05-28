FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,22 8,87 15,22 Odaş Elektrik 4,71 4,16 13,22 Fenerbahçe Futbol 42,82 38,16 12,21 Çemaş Döküm 1,90 1,74 9,20 İpek Doğal Enerji 6,07 5,70 6,49 Koç Holding 14,98 14,11 6,17 Ford Otosan 65,90 62,50 5,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 1,60 5,00 Gözde Girişim 3,17 3,02 4,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,32 3,17 4,73 Türk Hava Yolları 17,33 16,58 4,52 Tat Gıda 4,11 3,94 4,31 Pegasus 26,78 25,68 4,28 Tofaş Oto. Fab. 24,98 23,96 4,26 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 5,01 4,19 T.S.K.B. 1,26 1,21 4,13 Afyon Çimento 5,57 5,35 4,11 Zorlu Enerji 1,53 1,47 4,08 Turcas Petrol 1,88 1,81 3,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERInstagram'da erkekleri böyle kandırıyorInstagram'da erkekleri böyle kandırıyor
ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattıASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı
Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 doluBayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.