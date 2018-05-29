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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,35 2,01 16,92 İpek Doğal Enerji 6,65 6,42 3,58 Pegasus 27,92 27,16 2,80 MLP Sağlık 16,11 15,78 2,09 Brisa 6,42 6,29 2,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 3,33 1,50 Migros Ticaret 20,60 20,32 1,38 Global Yat. Holding 3,82 3,77 1,33 Doğan Holding 0,99 0,98 1,02 Vestel 9,05 8,97 0,89 Halkbank 8,03 7,96 0,88 Emlak Konut GMYO 2,36 2,34 0,85 Ereğli Demir Çelik 11,62 11,53 0,78 Aksa Enerji 3,94 3,91 0,77 Ford Otosan 66,25 65,80 0,68 Alarko Holding 4,91 4,88 0,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 1,69 0,59 Tüpraş 107,50 107,00 0,47 Mavi Giyim 47,18 47,08 0,22 Alarko GMYO 44,54 44,50 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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