Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,71 2,41 12,45 Kipa Ticaret 2,18 1,96 11,22 Ayen Enerji 3,80 3,46 9,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,89 3,58 8,66 Sasa Polyester 10,07 9,75 3,28 Vestel 9,40 9,14 2,84 Karsan Otomotiv 1,70 1,66 2,41 Turcas Petrol 1,89 1,85 2,16 Odaş Elektrik 4,74 4,64 2,16 Banvit 13,14 12,88 2,02 Tümosan Motor ve Traktör 5,34 5,24 1,91 Fenerbahçe Futbol 44,46 43,70 1,74 Garanti Bankası 9,49 9,33 1,71 Vakıf GMYO 2,01 1,98 1,52 Migros Ticaret 20,60 20,30 1,48 Tat Gıda 4,23 4,17 1,44 Tofaş Oto. Fab. 25,10 24,76 1,37 Ak Enerji 0,75 0,74 1,35 Gözde Girişim 3,13 3,09 1,29 Brisa 6,42 6,35 1,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

