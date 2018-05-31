Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 6,19 5,90 4,92 Sasa Polyester 10,80 10,45 3,35 İpek Doğal Enerji 6,69 6,50 2,92 Koza Madencilik 8,57 8,38 2,27 Aksa Enerji 4,08 3,99 2,26 Petkim 4,71 4,61 2,17 Pegasus 28,02 27,54 1,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,82 1,79 1,68 Alarko GMYO 43,04 42,40 1,51 Şişe Cam 4,08 4,03 1,32 Yataş 25,66 25,34 1,26 MLP Sağlık 16,17 16,00 1,06 Metro Holding 1,01 1,00 1,00 Şekerbank 1,32 1,31 0,76 Tüpraş 106,40 105,60 0,76 Banvit 13,14 13,06 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 5,29 0,57 Turcas Petrol 1,88 1,87 0,53 Global Yat. Holding 3,80 3,78 0,53 Bera Holding 2,05 2,04 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

