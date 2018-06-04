Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 42,94 39,50 8,71 İpek Doğal Enerji 7,37 6,98 5,59 Sasa Polyester 10,62 10,16 4,53 Ayen Enerji 3,63 3,49 4,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 ICBC Turkey Bank 5,23 5,08 2,95 Koza Madencilik 8,74 8,49 2,94 Pegasus 26,78 26,04 2,84 Halk GMYO 0,80 0,78 2,56 Kardemir (D) 4,90 4,78 2,51 Akbank 7,90 7,71 2,46 Coca Cola İçecek 36,14 35,28 2,44 Deva Holding 3,83 3,74 2,41 Anadolu Cam 2,70 2,64 2,27 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 2,24 2,23 Vakıf GMYO 1,91 1,87 2,14 Doğan Holding 0,99 0,97 2,06 Migros Ticaret 19,90 19,51 2,00 Odaş Elektrik 4,35 4,27 1,87 Metro Holding 1,09 1,07 1,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

