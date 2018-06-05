Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,43 5,09 6,68 Bera Holding 2,10 1,97 6,60 Ayen Enerji 3,69 3,55 3,94 Vestel 9,19 8,90 3,26 Odaş Elektrik 4,30 4,22 1,90 T.S.K.B. 1,08 1,06 1,89 Sinpaş GMYO 0,62 0,61 1,64 Halk GMYO 0,79 0,78 1,28 Kipa Ticaret 2,00 1,98 1,01 Gübre Fabrik. 3,14 3,11 0,96 Metro Holding 1,08 1,07 0,93 Tüpraş 105,00 104,10 0,86 Türk Traktör 58,25 57,85 0,69 Karsan Otomotiv 1,61 1,60 0,63 Enerjisa Enerji 6,53 6,49 0,62 Net Holding 1,70 1,69 0,59 Türk Telekom 5,47 5,44 0,55 Koza Altın 49,58 49,38 0,41 Brisa 6,19 6,17 0,32 Borusan Mannesmann 9,07 9,05 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

