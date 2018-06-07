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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,19 7,67 6,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Ülker Bisküvi 17,34 16,71 3,77 Koza Altın 50,40 48,60 3,70 Koza Madencilik 8,52 8,22 3,65 Gübre Fabrik. 3,35 3,26 2,76 Halk GMYO 0,78 0,76 2,63 Anel Elektrik 2,37 2,31 2,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 2,41 2,49 Şok Marketler 9,68 9,46 2,33 Çemaş Döküm 2,25 2,20 2,27 Soda Sanayii 5,44 5,32 2,26 Migros Ticaret 19,16 18,79 1,97 Tofaş Oto. Fab. 23,96 23,50 1,96 Gözde Girişim 2,80 2,75 1,82 Tüpraş 108,60 107,00 1,50 Arçelik 15,23 15,01 1,47 Ak Enerji 0,71 0,70 1,43 Turkcell 11,78 11,63 1,29 TAV Havalimanları 22,70 22,42 1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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