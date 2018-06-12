Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,96 3,76 5,32 Yataş 20,10 19,42 3,50 Ayen Enerji 3,54 3,43 3,21 Odaş Elektrik 4,05 3,93 3,05 Trakya Cam 4,28 4,17 2,64 Koza Madencilik 7,68 7,50 2,40 Net Holding 1,73 1,70 1,76 GSD Holding 0,65 0,64 1,56 Enka İnşaat 4,35 4,29 1,40 Petkim 4,48 4,42 1,36 Deva Holding 3,89 3,84 1,30 Kardemir (D) 4,13 4,08 1,23 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 2,46 1,22 Vakıf GMYO 1,86 1,84 1,09 Borusan Mannesmann 8,65 8,56 1,05 Anadolu Cam 2,93 2,90 1,03 Alarko Holding 4,56 4,52 0,88 Metro Holding 1,18 1,17 0,85 Soda Sanayii 6,02 5,97 0,84 Çemtaş 4,92 4,88 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

