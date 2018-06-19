Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,13 3,82 8,12 Tat Gıda 4,25 3,95 7,59 Kipa Ticaret 2,02 1,92 5,21 Sasa Polyester 9,55 9,24 3,35 Petkim 4,44 4,30 3,26 Trakya Cam 4,30 4,17 3,12 Afyon Çimento 5,07 4,92 3,05 ICBC Turkey Bank 4,49 4,36 2,98 Ak Enerji 0,70 0,68 2,94 Enka İnşaat 4,32 4,23 2,13 Koza Altın 37,68 37,00 1,84 Aksa Enerji 3,96 3,89 1,80 Brisa 5,87 5,77 1,73 GSD Holding 0,63 0,62 1,61 Banvit 10,42 10,26 1,56 Gübre Fabrik. 3,32 3,27 1,53 Tekfen Holding 14,23 14,02 1,50 Türk Hava Yolları 12,68 12,52 1,28 Halkbank 7,29 7,20 1,25 Ülker Bisküvi 18,09 17,90 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

