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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Değişim (%) IHLAS 0,34 6,25 ICBCT 4,75 4,63 ULKER 18,46 3,13 ENKAI 4,50 2,97 AFYON 5,23 2,95 ZOREN 1,43 2,88 KARTN 263,50 2,81 ASELS 20,82 2,56 ANELE 2,35 2,17 ALARK 4,77 2,14 NETAS 8,08 2,02 KORDS 6,08 1,84 TCELL 11,52 1,77 AKSEN 4,07 1,75 BERA 1,75 1,74 HALKB 7,49 1,63 GSDHO 0,64 1,59 CCOLA 33,00 1,35 HLGYO 0,75 1,35 DOHOL 0,94 1,08(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

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