Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,64 5,32 6,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,53 5,30 4,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,44 1,39 3,60 Banvit 11,27 10,90 3,39 Albaraka Türk 1,31 1,27 3,15 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 Karsan Otomotiv 1,38 1,34 2,99 Park Elek.Madencilik 2,60 2,53 2,77 Coca Cola İçecek 33,32 32,50 2,52 Netaş Telekom. 8,16 7,97 2,38 Enka İnşaat 4,62 4,52 2,21 Zorlu Enerji 1,51 1,48 2,03 İpek Doğal Enerji 6,58 6,45 2,02 Ford Otosan 64,65 63,40 1,97 Aksa Enerji 4,15 4,07 1,97 Türk Traktör 50,15 49,22 1,89 Trakya Cam 4,36 4,28 1,87 ICBC Turkey Bank 4,86 4,78 1,67 Alarko GMYO 40,02 39,38 1,63 Tofaş Oto. Fab. 24,62 24,24 1,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

