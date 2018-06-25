Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,100,9417,02Çemaş Döküm2,151,988,59Teknosa İç ve Dış Ticaret4,744,417,48Sasa Polyester9,098,556,32İhlas Holding0,350,336,06Koza Altın38,2436,285,40Flap Kongre Toplantı Hiz.5,985,695,10Karsan Otomotiv1,471,405,00Tümosan Motor ve Traktör4,944,754,00Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00Kardemir (D)4,113,973,53Odaş Elektrik4,424,273,51Tekfen Holding15,4614,953,41Gözde Girişim2,752,663,38Şekerbank1,201,172,56Banvit11,7911,502,52Bera Holding1,761,722,33Vestel8,468,272,30Albaraka Türk1,351,322,27Doğtaş Kelebek Mobilya1,461,432,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

