FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,25 1,12 11,61 Tümosan Motor ve Traktör 5,28 4,94 6,88 Sinpaş GMYO 0,61 0,59 3,39 Global Yat. Holding 3,38 3,27 3,36 Kartonsan 270,00 261,50 3,25 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Aselsan 21,92 21,36 2,62 Şekerbank 1,18 1,15 2,61 Şok Marketler 8,15 7,95 2,52 Tekfen Holding 16,16 15,78 2,41 Bera Holding 1,78 1,74 2,30 Türk Hava Yolları 12,87 12,60 2,14 Karsan Otomotiv 1,46 1,43 2,10 Kipa Ticaret 2,00 1,96 2,04 Deva Holding 4,01 3,93 2,04 Aksa 11,05 10,83 2,03 Netaş Telekom. 8,38 8,22 1,95 Vestel 8,46 8,30 1,93 Turcas Petrol 1,65 1,62 1,85 Akbank 7,19 7,06 1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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