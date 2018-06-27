Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,45 1,34 8,21 Bera Holding 1,96 1,86 5,38 Çemtaş 5,00 4,75 5,26 Galatasaray Sportif 1,67 1,59 5,03 Karsan Otomotiv 1,55 1,49 4,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,29 3,93 Netaş Telekom. 8,84 8,51 3,88 Odaş Elektrik 4,69 4,52 3,76 Migros Ticaret 19,85 19,16 3,60 Koza Altın 41,44 40,00 3,60 Kipa Ticaret 2,04 1,97 3,55 Gözde Girişim 2,78 2,69 3,35 Borusan Mannesmann 9,13 8,84 3,28 Akbank 7,48 7,25 3,17 GSD Holding 0,67 0,65 3,08 Park Elek.Madencilik 2,76 2,68 2,99 Türk Hava Yolları 13,36 12,98 2,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 1,41 2,84 Ak Enerji 0,73 0,71 2,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

