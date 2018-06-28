Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 5,26 4,89 7,57 Kipa Ticaret 2,21 2,08 6,25 Banvit 12,32 11,67 5,57 Karsan Otomotiv 1,67 1,59 5,03 Şekerbank 1,28 1,22 4,92 Sasa Polyester 9,54 9,12 4,61 Ayen Enerji 3,86 3,71 4,04 Çemtaş 5,25 5,05 3,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Koza Altın 43,08 41,56 3,66 Afyon Çimento 6,04 5,83 3,60 Mavi Giyim 38,60 37,28 3,54 Şok Marketler 8,62 8,36 3,11 Vakıf GMYO 2,01 1,95 3,08 Kardemir (D) 4,42 4,29 3,03 Koza Madencilik 6,52 6,33 3,00 Borusan Mannesmann 9,40 9,13 2,96 Global Yat. Holding 3,57 3,47 2,88 Metro Holding 1,10 1,07 2,80 Ak Enerji 0,74 0,72 2,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

