FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ayen Enerji4,163,848,33Tekfen Holding17,4316,376,48Beşiktaş Futbol Yat.2,582,445,74Doğtaş Kelebek Mobilya1,681,595,66Tümosan Motor ve Traktör5,635,345,43Alarko Holding4,634,483,35Pegasus25,2024,423,19T.S.K.B.0,980,953,16Fenerbahçe Futbol35,3234,243,15Net Holding1,981,923,13Anel Elektrik2,642,563,13Ülker Bisküvi18,3017,782,92Migros Ticaret20,4619,882,92Soda Sanayii6,155,982,84Netaş Telekom.9,228,972,79Ak Enerji0,750,732,74Trakya Cam4,144,032,73Türk Traktör50,0048,702,67Odaş Elektrik5,265,132,53Flap Kongre Toplantı Hiz.6,085,942,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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