FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,65 5,40 4,63 Kardemir (D) 4,59 4,41 4,08 Alarko Holding 4,75 4,58 3,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 Galatasaray Sportif 1,84 1,78 3,37 Vestel 9,23 8,93 3,36 İş Fin.Kir. 2,85 2,76 3,26 Bera Holding 2,06 2,00 3,00 Turcas Petrol 1,78 1,73 2,89 Odaş Elektrik 5,36 5,22 2,68 Ak Enerji 0,77 0,75 2,67 Türk Hava Yolları 13,90 13,54 2,66 Pegasus 25,24 24,62 2,52 Gözde Girişim 2,98 2,91 2,41 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,73 2,31 Kipa Ticaret 2,23 2,18 2,29 Özak GMYO 2,72 2,66 2,26 İhlas Gayrimenkul 1,43 1,40 2,14 Yataş 21,70 21,26 2,07 Göltaş Çimento 48,62 47,66 2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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