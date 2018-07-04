Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 Park Elek.Madencilik 3,16 3,07 2,93 Afyon Çimento 6,27 6,10 2,79 İskenderun Demir Çelik 8,18 8,00 2,25 Türk Telekom 5,03 4,92 2,24 T.S.K.B. 0,98 0,96 2,08 Tekfen Holding 17,78 17,45 1,89 Zorlu Enerji 1,64 1,61 1,86 İpek Doğal Enerji 5,56 5,46 1,83 Tat Gıda 4,41 4,34 1,61 Pegasus 25,90 25,50 1,57 Kardemir (D) 4,68 4,61 1,52 Odaş Elektrik 5,39 5,31 1,51 Albaraka Türk 1,37 1,35 1,48 Koza Madencilik 6,19 6,10 1,48 Turkcell 12,32 12,15 1,40 ICBC Turkey Bank 4,47 4,41 1,36 Gözde Girişim 3,01 2,97 1,35 Ak Enerji 0,77 0,76 1,32 Enerjisa Enerji 6,22 6,14 1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

