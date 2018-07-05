FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,59 1,36 16,91 İhlas Holding 0,43 0,39 10,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,27 7,41 MLP Sağlık 15,02 14,39 4,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,85 1,78 3,93 Albaraka Türk 1,41 1,36 3,68 Migros Ticaret 20,72 20,00 3,60 Türk Hava Yolları 14,37 13,91 3,31 Soda Sanayii 6,45 6,25 3,20 Hürriyet Gzt. 1,34 1,30 3,08 Koza Altın 43,34 42,06 3,04 Doğan Holding 1,04 1,01 2,97 GSD Holding 0,73 0,71 2,82 Vestel 9,18 8,93 2,80 Kardemir (D) 4,80 4,68 2,56 Özak GMYO 2,80 2,73 2,56 Çemtaş 5,73 5,59 2,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 2,45 2,45 Karsan Otomotiv 1,71 1,67 2,40 Yataş 20,12 19,65 2,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesiTurizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi
TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödediTMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Otel odasına tapu dönemi

Otel odasına tapu dönemi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.