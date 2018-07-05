Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,59 1,36 16,91 İhlas Holding 0,43 0,39 10,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,27 7,41 MLP Sağlık 15,02 14,39 4,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,85 1,78 3,93 Albaraka Türk 1,41 1,36 3,68 Migros Ticaret 20,72 20,00 3,60 Türk Hava Yolları 14,37 13,91 3,31 Soda Sanayii 6,45 6,25 3,20 Hürriyet Gzt. 1,34 1,30 3,08 Koza Altın 43,34 42,06 3,04 Doğan Holding 1,04 1,01 2,97 GSD Holding 0,73 0,71 2,82 Vestel 9,18 8,93 2,80 Kardemir (D) 4,80 4,68 2,56 Özak GMYO 2,80 2,73 2,56 Çemtaş 5,73 5,59 2,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 2,45 2,45 Karsan Otomotiv 1,71 1,67 2,40 Yataş 20,12 19,65 2,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

