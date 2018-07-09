Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,69 1,54 9,74 Türk Hava Yolları 15,03 14,42 4,23 Halkbank 8,02 7,72 3,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,28 3,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,25 7,01 3,42 Türk Telekom 5,77 5,58 3,41 Turkcell 13,21 12,78 3,36 ASELSAN 27,40 26,54 3,24 Park Elek.Madencilik 3,28 3,18 3,14 Borusan Mannesmann 9,97 9,67 3,10 Hürriyet Gzt. 1,33 1,29 3,10 T.S.K.B. 1,03 1,00 3,00 Karsan Otomotiv 1,75 1,70 2,94 GSD Holding 0,75 0,73 2,74 Ak Enerji 0,78 0,76 2,63 Kardemir (D) 5,07 4,94 2,63 Göltaş Çimento 50,05 48,84 2,48 Pegasus 26,64 26,00 2,46 İş Bankası (C) 5,85 5,71 2,45 Arçelik 15,38 15,03 2,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

