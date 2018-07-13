Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,50 5,60 16,07 Tekfen Holding 18,86 17,72 6,43 TAV Havalimanları 24,74 23,28 6,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Ülker Bisküvi 16,86 16,31 3,37 Şişe Cam 4,63 4,50 2,89 Bera Holding 1,84 1,79 2,79 İhlas Holding 0,40 0,39 2,56 Odaş Elektrik 4,84 4,72 2,54 Borusan Mannesmann 8,55 8,34 2,52 Türk Hava Yolları 14,59 14,28 2,17 Trakya Cam 4,44 4,35 2,07 Şok Marketler 8,50 8,35 1,80 Migros Ticaret 17,69 17,41 1,61 Çemtaş 5,77 5,68 1,58 Good-Year 3,25 3,20 1,56 Tüpraş 99,65 98,15 1,53 Ak Enerji 0,69 0,68 1,47 Pegasus 23,56 23,22 1,46 Coca Cola İçecek 30,10 29,68 1,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

