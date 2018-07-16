FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,35 5,70 11,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,26 7,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 1,55 6,45 Netaş Telekom. 9,35 8,83 5,89 Odaş Elektrik 5,03 4,81 4,57 Afyon Çimento 5,54 5,32 4,14 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 5,13 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 2,38 3,36 Kordsa Teknik Tekstil 6,78 6,56 3,35 İskenderun Demir Çelik 7,62 7,39 3,11 Anel Elektrik 2,36 2,29 3,06 Pegasus 24,32 23,60 3,05 Türk Hava Yolları 15,10 14,67 2,93 Ülker Bisküvi 17,64 17,16 2,80 Sasa Polyester 9,08 8,84 2,71 ASELSAN 26,70 26,00 2,69 Bera Holding 1,91 1,86 2,69 Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60 İhlas Holding 0,40 0,39 2,56 Hürriyet Gzt. 1,21 1,18 2,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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