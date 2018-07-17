Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 25,74 24,12 6,72 Türk Hava Yolları 15,86 15,11 4,96 İş Fin.Kir. 2,65 2,53 4,74 Borusan Mannesmann 8,81 8,49 3,77 Arçelik 12,26 11,83 3,63 Sinpaş GMYO 0,58 0,56 3,57 Koza Altın 38,14 36,86 3,47 Metro Holding 0,98 0,95 3,16 İskenderun Demir Çelik 7,87 7,63 3,15 ASELSAN 27,66 26,82 3,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 1,63 3,07 Ak Enerji 0,70 0,68 2,94 Anadolu Cam 2,91 2,84 2,46 Galatasaray Sportif 1,68 1,64 2,44 Koza Madencilik 5,44 5,32 2,26 Şişe Cam 4,66 4,56 2,19 Gübre Fabrik. 3,31 3,24 2,16 Alarko Holding 4,26 4,17 2,16 Akbank 6,62 6,50 1,85 Good-Year 3,35 3,29 1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

