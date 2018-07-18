Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 11,11 10,59 4,91 Turkcell 11,60 11,20 3,57 Mavi Giyim 32,00 30,96 3,36 Halkbank 6,65 6,44 3,26 İş Fin.Kir. 2,70 2,62 3,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,68 2,98 Gözde Girişim 2,83 2,77 2,17 Afyon Çimento 5,66 5,54 2,17 Bim Mağazalar 68,55 67,10 2,16 Türk Telekom 4,81 4,71 2,12 Özderici GMYO 5,41 5,30 2,08 ICBC Turkey Bank 4,04 3,96 2,02 Pegasus 27,28 26,74 2,02 Borusan Mannesmann 9,11 8,93 2,02 İhlas Gayrimenkul 1,52 1,49 2,01 Koza Altın 39,64 38,88 1,95 Koza Madencilik 5,63 5,53 1,81 Sinpaş GMYO 0,58 0,57 1,75 Gersan Elektrik 4,60 4,53 1,55 Vakıflar Bankası 4,02 3,96 1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

