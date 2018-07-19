Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 7,25 6,85 5,84 TAV Havalimanları 26,90 25,50 5,49 Ege Endüstri 334,20 318,40 4,96 Arçelik 12,57 12,09 3,97 Bim Mağazalar 72,10 69,55 3,67 Mavi Giyim 33,16 32,20 2,98 Kipa Ticaret 2,01 1,96 2,55 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Ford Otosan 59,70 58,25 2,49 Koç Holding 12,90 12,60 2,38 Koza Madencilik 5,82 5,69 2,28 İş GMYO 0,90 0,88 2,27 Netaş Telekom. 9,51 9,33 1,93 Alarko GMYO 39,48 38,76 1,86 Turcas Petrol 1,65 1,62 1,85 Ülker Bisküvi 17,90 17,58 1,82 Şekerbank 1,18 1,16 1,72 Anadolu Cam 2,96 2,91 1,72 Deva Holding 4,30 4,23 1,65 Migros Ticaret 18,90 18,60 1,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

