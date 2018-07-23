Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,74 12,79 7,43 Migros Ticaret 20,46 19,10 7,12 İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Kipa Ticaret 2,48 2,38 4,20 Sasa Polyester 10,87 10,44 4,12 Çemaş Döküm 3,05 2,94 3,74 Vakıflar Bankası 4,20 4,05 3,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 Akbank 6,85 6,62 3,47 Garanti Bankası 7,12 6,89 3,34 Global Yat. Holding 3,41 3,30 3,33 Vestel 8,68 8,42 3,09 Türk Hava Yolları 16,53 16,06 2,93 GSD Holding 0,71 0,69 2,90 Kardemir (D) 4,28 4,16 2,88 ASELSAN 28,92 28,16 2,70 Arçelik 12,72 12,40 2,58 Gözde Girişim 2,93 2,86 2,45 Halkbank 6,71 6,55 2,44 İş Bankası (C) 5,05 4,93 2,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

