Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,80 26,74 3,96 Metro Holding 0,99 0,96 3,13 Özderici GMYO 5,32 5,16 3,10 Mavi Giyim 34,34 33,50 2,51 Doğuş Otomotiv 6,30 6,15 2,44 ICBC Turkey Bank 4,27 4,20 1,67 Çemtaş 6,15 6,07 1,32 Akbank 6,93 6,85 1,17 Pegasus 28,06 27,74 1,15 Alarko GMYO 40,88 40,48 0,99 Anadolu Efes 20,38 20,20 0,89 Enka İnşaat 4,70 4,66 0,86 Anel Elektrik 2,56 2,54 0,79 İpek Doğal Enerji 5,50 5,46 0,73 Şok Marketler 8,66 8,60 0,70 Soda Sanayii 5,87 5,84 0,51 Türk Traktör 48,72 48,48 0,50 Koç Holding 13,22 13,16 0,46 Gözde Girişim 2,93 2,92 0,34 Sasa Polyester 10,91 10,88 0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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