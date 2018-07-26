Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 22,44 21,52 4,28 Alarko GMYO 42,14 40,50 4,05 İpek Doğal Enerji 5,81 5,59 3,94 Arçelik 12,82 12,34 3,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,26 3,85 Turkcell 12,13 11,69 3,76 Soda Sanayii 6,27 6,05 3,64 Sabancı Holding 8,57 8,31 3,13 Ege Endüstri 354,40 344,30 2,93 Koza Madencilik 6,53 6,35 2,83 Kordsa Teknik Tekstil 7,83 7,62 2,76 Tümosan Motor ve Traktör 5,67 5,52 2,72 Mavi Giyim 36,40 35,44 2,71 Otokar 71,35 69,50 2,66 Gersan Elektrik 5,05 4,92 2,64 Afyon Çimento 5,91 5,76 2,60 Netaş Telekom. 9,69 9,46 2,43 ICBC Turkey Bank 4,38 4,28 2,34 Kardemir (D) 4,43 4,33 2,31 Migros Ticaret 20,20 19,75 2,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

