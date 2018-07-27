Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,81 4,22 13,98 TAV Havalimanları 31,70 27,90 13,62 Anel Elektrik 2,62 2,48 5,65 Alarko GMYO 43,22 42,10 2,66 Şekerbank 1,24 1,21 2,48 İş GMYO 0,95 0,93 2,15 Soda Sanayii 6,31 6,19 1,94 Sasa Polyester 11,82 11,60 1,90 Turcas Petrol 1,74 1,71 1,75 Tat Gıda 4,14 4,08 1,47 Ak Enerji 0,71 0,70 1,43 GSD Holding 0,71 0,70 1,43 Pegasus 29,12 28,72 1,39 Enka İnşaat 4,71 4,65 1,29 Migros Ticaret 20,04 19,79 1,26 T.S.K.B. 0,89 0,88 1,14 Tüpraş 106,50 105,40 1,04 Anadolu Cam 3,15 3,12 0,96 Tofaş Oto. Fab. 22,22 22,02 0,91 Kipa Ticaret 2,40 2,38 0,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

