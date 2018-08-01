Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,65 9,27 4,10 Doğuş Otomotiv 6,58 6,36 3,46 Doğan Holding 1,03 1,00 3,00 Göltaş Çimento 48,30 47,10 2,55 Bera Holding 1,94 1,90 2,11 Ereğli Demir Çelik 11,27 11,04 2,08 Metro Holding 0,99 0,97 2,06 Kardemir (D) 4,46 4,38 1,83 Net Holding 1,77 1,74 1,72 Turkcell 13,16 12,94 1,70 Pegasus 29,34 28,88 1,59 Hürriyet Gzt. 1,33 1,31 1,53 Ak Enerji 0,71 0,70 1,43 Tüpraş 109,10 107,60 1,39 Zorlu Enerji 1,55 1,53 1,31 T. Halk Bankası 7,02 6,93 1,30 İskenderun Demir Çelik 8,30 8,22 0,97 Odaş Elektrik 5,61 5,56 0,90 Şekerbank 1,25 1,24 0,81 Netaş Telekom. 9,79 9,72 0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

