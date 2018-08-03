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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding1,131,057,62Özderici GMYO5,495,205,58Soda Sanayii6,546,205,48TAV Havalimanları26,9625,744,74Pegasus30,2829,044,27Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00Koza Altın43,6642,063,80MLP Sağlık14,5314,013,71Kardemir (D)4,494,333,70İhlas Gayrimenkul1,441,393,60Türk Hava Yolları17,4116,853,32İpek Doğal Enerji5,355,183,28Alarko GMYO44,5043,143,15Vestel9,198,913,14Hürriyet Gzt.1,361,323,03Aksa11,2610,942,93GSD Holding0,710,692,90Eczacıbaşı İlaç3,583,482,87Bera Holding1,901,852,70Koza Madencilik6,166,002,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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