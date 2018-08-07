Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,25 4,00 Net Holding 1,85 1,78 3,93 Turkcell 12,50 12,21 2,38 Hürriyet Gzt. 1,36 1,33 2,26 Kardemir (D) 4,57 4,47 2,24 Enka İnşaat 4,88 4,78 2,09 Pegasus 30,72 30,10 2,06 Coca Cola İçecek 29,48 28,90 2,01 Çemaş Döküm 2,60 2,55 1,96 Türk Hava Yolları 17,31 17,00 1,82 Akbank 6,80 6,69 1,64 Garanti Bankası 6,92 6,81 1,62 Ak Enerji 0,68 0,67 1,49 Arçelik 12,25 12,09 1,32 Vakıflar Bankası 3,98 3,93 1,27 T. Halk Bankası 6,61 6,53 1,23 Tekfen Holding 18,25 18,03 1,22 Koç Holding 13,43 13,27 1,21 Turcas Petrol 1,71 1,69 1,18 Kordsa Teknik Tekstil 7,76 7,67 1,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

