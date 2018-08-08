Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 19,49 18,46 5,58 Kardemir (D) 4,69 4,53 3,53 Çemtaş 6,26 6,05 3,47 Soda Sanayii 6,65 6,45 3,10 Şişe Cam 5,07 4,93 2,84 Anel Elektrik 2,70 2,63 2,66 Net Holding 1,94 1,89 2,65 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Sasa Polyester 9,93 9,70 2,37 İskenderun Demir Çelik 8,64 8,44 2,37 Good-Year 3,49 3,41 2,35 Turcas Petrol 1,76 1,72 2,33 Deva Holding 4,13 4,04 2,23 Koza Altın 46,22 45,28 2,08 Ege Endüstri 320,50 314,20 2,01 Aksa Enerji 4,10 4,02 1,99 Alarko GMYO 45,22 44,42 1,80 Koza Madencilik 6,36 6,25 1,76 Migros Ticaret 18,79 18,48 1,68 Pegasus 31,46 31,00 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

