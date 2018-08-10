Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,80 6,20 9,68 Tüpraş 111,20 103,40 7,54 Petkim 5,94 5,58 6,45 Aksa Enerji 4,24 4,13 2,66 Alarko GMYO 47,50 46,54 2,06 Tekfen Holding 20,16 19,85 1,56 Tofaş Oto. Fab. 21,56 21,28 1,32 Ford Otosan 58,25 57,55 1,22 Türk Hava Yolları 17,56 17,35 1,21 Koç Holding 13,51 13,35 1,20 Net Holding 1,87 1,85 1,08 Şok Marketler 8,27 8,19 0,98 Şişe Cam 5,17 5,12 0,98 Doğan Holding 1,19 1,18 0,85 Kordsa Teknik Tekstil 8,43 8,36 0,84 Enka İnşaat 5,07 5,03 0,80 Arçelik 12,36 12,28 0,65 Ege Endüstri 318,00 316,00 0,63 Vestel 9,07 9,02 0,55 Kardemir (D) 4,82 4,81 0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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