Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 3,84 3,30 16,36 İş Fin.Kir. 2,16 1,88 14,89 Vestel 8,99 8,35 7,66 Odaş Elektrik 3,95 3,67 7,63 Fenerbahçe Futbol 23,30 21,80 6,88 Park Elek.Madencilik 2,70 2,54 6,30 Şekerbank 1,04 0,98 6,12 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,66 6,01 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,17 5,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,17 5,98 Kartonsan 289,80 274,70 5,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 2,04 5,39 Gersan Elektrik 4,11 3,91 5,12 Karsan Otomotiv 1,44 1,37 5,11 Netaş Telekom. 8,77 8,35 5,03 Galatasaray Sportif 1,48 1,41 4,96 Ege Endüstri 320,80 306,00 4,84 Garanti Bankası 6,14 5,86 4,78 Ak Enerji 0,66 0,63 4,76 Aselsan 26,40 25,22 4,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

