Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,36 1,23 10,57 Özderici GMYO 6,79 6,50 4,46 Hürriyet Gzt. 1,42 1,37 3,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,64 4,48 3,57 Albaraka Türk 1,20 1,16 3,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,16 3,45 T. Halk Bankası 5,95 5,81 2,41 Mavi Giyim 24,06 23,50 2,38 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Arçelik 12,96 12,72 1,89 Alarko GMYO 45,78 44,96 1,82 İpek Doğal Enerji 4,76 4,68 1,71 İhlas Gayrimenkul 1,19 1,17 1,71 Global Yat. Holding 3,06 3,01 1,66 Aksa 10,85 10,70 1,40 T.S.K.B. 0,74 0,73 1,37 Galatasaray Sportif 1,50 1,48 1,35 ICBC Turkey Bank 4,51 4,45 1,35 Koza Madencilik 5,60 5,53 1,27 Koza Altın 43,46 42,92 1,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

