Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,03 5,33 13,13 İpek Doğal Enerji 5,11 4,63 10,37 Alarko Holding 4,71 4,45 5,84 Tat Gıda 3,76 3,58 5,03 Albaraka Türk 1,26 1,20 5,00 Anadolu Efes 22,42 21,40 4,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,09 4,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Good-Year 3,82 3,66 4,37 Borusan Mannesmann 7,76 7,45 4,16 Metro Holding 0,76 0,73 4,11 Alarko GMYO 47,30 45,46 4,05 Turcas Petrol 1,57 1,51 3,97 Otokar 65,15 62,80 3,74 Emlak Konut GMYO 1,78 1,72 3,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 4,34 3,23 Bim Mağazalar 67,65 65,70 2,97 Ford Otosan 56,25 54,65 2,93 Park Elek.Madencilik 2,55 2,48 2,82 Koza Altın 43,50 42,32 2,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

