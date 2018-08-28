FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,80 1,65 9,09 Ford Otosan 58,75 55,60 5,67 Mavi Giyim 26,28 24,96 5,29 Otokar 70,30 67,00 4,93 Vestel 8,99 8,59 4,66 Sinpaş GMYO 0,46 0,44 4,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Kardemir (D) 4,18 4,00 4,50 ICBC Turkey Bank 4,89 4,68 4,49 Odaş Elektrik 3,83 3,67 4,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,83 4,63 4,32 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,17 4,27 Anel Elektrik 2,33 2,24 4,02 Fenerbahçe Futbol 23,48 22,60 3,89 Çemtaş 5,97 5,76 3,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,19 3,36 Netaş Telekom. 8,15 7,89 3,30 Tat Gıda 3,85 3,73 3,22 Halkbank 6,12 5,93 3,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,60 3,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin
Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruzYurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

Konutta ikinci büyük kampanya başladı

Konutta ikinci büyük kampanya başladı

Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 

Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.