Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 1,80 1,65 9,09 Ford Otosan 58,75 55,60 5,67 Mavi Giyim 26,28 24,96 5,29 Otokar 70,30 67,00 4,93 Vestel 8,99 8,59 4,66 Sinpaş GMYO 0,46 0,44 4,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Kardemir (D) 4,18 4,00 4,50 ICBC Turkey Bank 4,89 4,68 4,49 Odaş Elektrik 3,83 3,67 4,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,83 4,63 4,32 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,17 4,27 Anel Elektrik 2,33 2,24 4,02 Fenerbahçe Futbol 23,48 22,60 3,89 Çemtaş 5,97 5,76 3,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,19 3,36 Netaş Telekom. 8,15 7,89 3,30 Tat Gıda 3,85 3,73 3,22 Halkbank 6,12 5,93 3,20 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,60 3,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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