Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 365,00 348,10 4,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Doğuş Otomotiv 5,69 5,46 4,21 Soda Sanayii 7,60 7,31 3,97 Hürriyet Gzt. 1,13 1,09 3,67 Bim Mağazalar 72,75 70,30 3,49 Kartonsan 343,50 332,00 3,46 Ülker Bisküvi 14,41 13,93 3,45 Alarko GMYO 49,74 48,78 1,97 Şişe Cam 5,77 5,66 1,94 Vestel 8,98 8,81 1,93 Coca Cola İçecek 29,42 28,90 1,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,21 1,65 Türk Telekom 3,78 3,72 1,61 Netaş Telekom. 8,38 8,25 1,58 Ak Enerji 0,66 0,65 1,54 TAV Havalimanları 29,60 29,18 1,44 Odaş Elektrik 3,87 3,82 1,31 Özderici GMYO 6,85 6,77 1,18 Enka İnşaat 5,15 5,09 1,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

