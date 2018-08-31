Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 3,29 3,03 8,58 Anel Elektrik 2,42 2,30 5,22 Ege Endüstri 387,80 369,00 5,09 Soda Sanayii 8,00 7,64 4,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Çemtaş 6,37 6,12 4,08 Şişe Cam 6,05 5,85 3,42 Fenerbahçe Futbol 23,52 22,80 3,16 Trakya Cam 4,34 4,22 2,84 Kartonsan 359,50 350,00 2,71 Kordsa Teknik Tekstil 8,76 8,53 2,70 Ford Otosan 62,95 61,30 2,69 Eczacıbaşı İlaç 3,66 3,57 2,52 Ereğli Demir Çelik 11,76 11,53 1,99 Galatasaray Sportif 1,65 1,62 1,85 Aksa 11,22 11,02 1,81 Enka İnşaat 5,16 5,07 1,78 Bera Holding 1,79 1,76 1,70 Alarko GMYO 50,85 50,00 1,70 Halkbank 6,15 6,06 1,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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