Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 4,02 3,79 6,07 Kardemir (D) 4,46 4,21 5,94 Çemtaş 6,73 6,41 4,99 Anadolu Efes 21,94 20,90 4,98 Ülker Bisküvi 15,52 14,83 4,65 Ege Endüstri 408,70 390,70 4,61 Pegasus 24,88 23,84 4,36 Tümosan Motor ve Traktör 5,00 4,81 3,95 Koza Altın 45,66 44,00 3,77 Sasa Polyester 9,75 9,43 3,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,64 4,49 3,34 Aksa 11,52 11,15 3,32 Coca Cola İçecek 29,50 28,56 3,29 Türk Hava Yolları 16,81 16,28 3,26 Şişe Cam 6,36 6,16 3,25 Kordsa Teknik Tekstil 8,97 8,70 3,10 Vestel 8,88 8,63 2,90 Alarko GMYO 51,80 50,35 2,88 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Metro Holding 0,78 0,76 2,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor
İşte ağustos ayının zam şampiyonu
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum