Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 4,02 3,79 6,07 Kardemir (D) 4,46 4,21 5,94 Çemtaş 6,73 6,41 4,99 Anadolu Efes 21,94 20,90 4,98 Ülker Bisküvi 15,52 14,83 4,65 Ege Endüstri 408,70 390,70 4,61 Pegasus 24,88 23,84 4,36 Tümosan Motor ve Traktör 5,00 4,81 3,95 Koza Altın 45,66 44,00 3,77 Sasa Polyester 9,75 9,43 3,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,64 4,49 3,34 Aksa 11,52 11,15 3,32 Coca Cola İçecek 29,50 28,56 3,29 Türk Hava Yolları 16,81 16,28 3,26 Şişe Cam 6,36 6,16 3,25 Kordsa Teknik Tekstil 8,97 8,70 3,10 Vestel 8,88 8,63 2,90 Alarko GMYO 51,80 50,35 2,88 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Metro Holding 0,78 0,76 2,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

