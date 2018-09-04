Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,76 2,60 6,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Ford Otosan 67,90 65,00 4,46 Netaş Telekom. 9,06 8,79 3,07 Gözde Girişim 2,33 2,27 2,64 Coca Cola İçecek 30,48 29,72 2,56 Ege Endüstri 398,80 389,00 2,52 Tüpraş 120,80 118,00 2,37 Mavi Giyim 26,06 25,50 2,20 Anadolu Cam 3,38 3,32 1,81 Özderici GMYO 6,45 6,35 1,57 Kartonsan 370,40 365,00 1,48 Tat Gıda 4,15 4,09 1,47 GSD Holding 0,74 0,73 1,37 Vestel 8,95 8,83 1,36 Pegasus 26,02 25,68 1,32 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Sabancı Holding 7,18 7,09 1,27 Aksa Enerji 4,24 4,20 0,95 Enka İnşaat 5,33 5,28 0,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

