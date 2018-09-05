Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,08 2,94 4,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Alarko Holding 5,10 4,89 4,29 Doğan Holding 1,26 1,22 3,28 Şişe Cam 6,19 6,00 3,17 Alarko GMYO 53,10 51,60 2,91 Tüpraş 121,60 119,00 2,18 Anadolu Efes 22,40 21,98 1,91 Tat Gıda 4,18 4,11 1,70 İskenderun Demir Çelik 7,90 7,78 1,54 Pegasus 25,78 25,40 1,50 Afyon Çimento 5,48 5,40 1,48 Tofaş Oto. Fab. 22,94 22,62 1,41 Şok Marketler 7,06 6,98 1,15 Çemtaş 6,88 6,81 1,03 Sasa Polyester 9,84 9,75 0,92 Koza Altın 44,90 44,52 0,85 Albaraka Türk 1,31 1,30 0,77 Borusan Mannesmann 7,94 7,88 0,76 İttifak Holding 2,98 2,96 0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

