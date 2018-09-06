Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 27,54 25,56 7,75 Gözde Girişim 2,69 2,50 7,60 Yataş 3,83 3,57 7,28 Koza Altın 46,64 44,98 3,69 Karsan Otomotiv 1,45 1,40 3,57 Migros Ticaret 13,45 13,01 3,38 Coca Cola İçecek 30,44 29,50 3,19 Tüpraş 126,10 122,40 3,02 Anadolu Efes 22,14 21,50 2,98 İpek Doğal Enerji 5,06 4,93 2,64 Ege Endüstri 413,00 402,40 2,63 Borusan Mannesmann 8,23 8,03 2,49 Gersan Elektrik 4,16 4,06 2,46 Şok Marketler 7,36 7,19 2,36 Özderici GMYO 6,26 6,12 2,29 Albaraka Türk 1,37 1,34 2,24 ICBC Turkey Bank 5,23 5,12 2,15 Koza Madencilik 5,87 5,75 2,09 Çemaş Döküm 3,15 3,09 1,94 Şişe Cam 6,42 6,30 1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

