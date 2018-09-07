Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 7,50 7,01 6,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,71 4,56 3,29 Migros Ticaret 13,61 13,20 3,11 Bera Holding 1,81 1,76 2,84 Karsan Otomotiv 1,45 1,41 2,84 Ereğli Demir Çelik 11,49 11,26 2,04 Şekerbank 1,06 1,04 1,92 İskenderun Demir Çelik 8,34 8,20 1,71 Koç Holding 15,17 14,93 1,61 Borusan Mannesmann 8,28 8,15 1,60 Özak GMYO 2,18 2,15 1,40 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Turkcell 10,43 10,30 1,26 Deva Holding 4,11 4,06 1,23 Alarko Holding 4,96 4,90 1,22 Türk Hava Yolları 17,26 17,06 1,17 Alarko GMYO 53,75 53,15 1,13 Ülker Bisküvi 15,70 15,54 1,03 Enerjisa Enerji 5,12 5,07 0,99 Anadolu Efes 21,86 21,66 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

