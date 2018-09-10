Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,28 2,18 4,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,24 4,17 Gözde Girişim 2,65 2,57 3,11 Sasa Polyester 10,10 9,90 2,02 Petkim 5,68 5,58 1,79 Migros Ticaret 14,16 13,92 1,72 GSD Holding 0,74 0,73 1,37 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Turcas Petrol 1,64 1,62 1,23 Coca Cola İçecek 30,40 30,06 1,13 İttifak Holding 2,92 2,89 1,04 Göltaş Çimento 43,06 42,68 0,89 Türk Hava Yolları 17,29 17,15 0,82 Odaş Elektrik 3,87 3,84 0,78 Borusan Mannesmann 8,29 8,23 0,73 Aksa 11,24 11,17 0,63 Alarko Holding 5,06 5,03 0,60 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,69 0,59 TAV Havalimanları 31,06 30,90 0,52 Aselsan 26,12 26,02 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

